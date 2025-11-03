رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية

عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و كيم جونغ وون رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

بعث رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ وون، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.