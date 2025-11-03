رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية
بعث رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ وون، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وجاء في رسالة كيم جونغ وون: “صاحب الفخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
يسرني أن أبعث لكم ولشعبكم التهاني بمناسبة الذكرى ال 71 لاندلاع الثورة الجزائرية، آملا في تطور علاقات الصداقة الكورية الجزائرية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.”