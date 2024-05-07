رئيس “كوسوب”: السوق المالية آلية جديدة لتمويل الاستثمار

اتفاقية تعاون لمرافقة الطلبة والباحثين بجامعة سكيكدة

أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة، أن السوق المالية في الجزائر هي إحدى الآليات الجديدة لتمويل الاستثمار.

نظمت لجنة تنظيم عمليات البورصة، الثلاثاء، بالتعاون مع جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة، يوما دراسيا بعنوان “السوق المالي، التمويل التساهمي والثقافة المالية”، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، نظرا لأهمية تعزيز الشمول المالي في الجزائر، حسب بيان للجنة تلقت “الشروق” نسخة منه.

ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار جهود واستراتيجية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بصفتها سلطة ضبط السوق المالي، الرامية إلى نشر الثقافة المالية في الأوساط الجامعية، للمساهمة في تحقيق الشمول المالي في الجزائر، حيث شهد هذا اليوم مشاركة واسعة من أساتذة وباحثين من جامعة سكيكدة وجامعات مجاورة، إلى جانب الطلبة، وحملة المشاريع المبتكرة، وأصحاب الشركات الناشئة، وممثلين عن البنوك وشركات التأمين الناشطة في الولاية.

وتضمن برنامج اليوم الدراسي تقديم محاضرات ومداخلات ثرية من قبل إطارات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وأساتذة ومختصين في المجال المالي، تركزت على عرض آليات التمويل عبر السوق المالي والبورصة، ومدى مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني كآلية تمويل فعالة ترتكز على جمع الادخار وتحويله إلى استثمار شرح آليات التمويل البديلة والمبتكرة، خاصة منها التمويل التساهمي.

وخلال كلمة افتتاحية ألقاها، ركز يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على مدى أهمية تنويع آليات التمويل من أجل ضخ مصادر تمويلية جديدة تساهم في تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الوطني خاصة التمويل عبر السوق المالي من خلال البورصة أو سوق السندات والتي تمثل آليات ترتكز على جمع الادخار وتحويله إلى استثمار، كما أكد أيضا على أهمية التمويل التساهمي في في تمويل المؤسسات الناشئة، أين أشار إلى منح الاعتماد مؤخرا من قبل اللجنة إلى منصة إلكترونية تنشط في الميدان.

هذا، وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ممثلة برئيسها يوسف بوزنادة، وجامعة سكيكدة ممثلة برئيسها توفيق بوفندي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة الطلبة والباحثين، في المجالات ذات الصلة بالبورصة والأسواق المالية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.