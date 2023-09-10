رئيس كولومبيا يدعو لتشكيل تحالف في أمريكا اللاتينية لمواجهة المخدرات

اقترح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يوم السبت، تشكيل تحالف بين دول أمريكا اللاتينية لمحاربة تهريب المخدرات.

وقال بيترو إن مواجهة تعاطي المخدرات في دول أمريكا اللاتينية، يتطلب اعتبارها “كمشكلة صحية عامة”، بدلا من مكافحتها وفق “نهج عسكري فاشل”، على حدّ قوله.

وتابع الرئيس الكولومبي في مؤتمر إقليمي حول مكافحة المخدرات في بلاده:”50 عاما من الحرب الفاشلة على المخدرات، أدت إلى إراقة دماء وألم لا حدود له في قارتنا”.

قبل أن يضيف:”ما أقترحه هو أن يكون لدينا صوت مختلف وموحد، يدافع عن مجتمعنا ومستقبلنا وتاريخنا، ويتوقف عن تكرار الخطاب الفاشل”، حسبه.

مردفا يقول:”لقد حان الوقت لعدم تكرار الحروب الدموية والشرسة على المخدرات، بسبب النظر إليها كمشكلة عسكرية، بدلا من اعتبارها مشكلة صحية للمجتمع”.