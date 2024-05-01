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رئيس كولومبيا يعلن قطع علاقات بلاده مع الاحتلال

الشروق أونلاين
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رئيس كولومبيا يعلن قطع علاقات بلاده مع الاحتلال
أرشيف
رئيس كولومبيا

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو يوم الأربعاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي بداية من الخميس، بسبب حرب الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال بيترو في خطاب بمناسبة عيد العمال بالعاصمة بوجوتا:”هنا أمامكم، أعلن أننا سنقطع غدا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب حكومة ورئيس يمارسون الإبادة الجماعية”.

كما طالب الرئيس الكولومبيي، بانضمام المزيد من الدول إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتهام الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.

وانتخب بيترو كأول رئيس يساري لكولومبيا في جوان 2022. وقد سبق له الترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2018، حيث حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات آنذاك.

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