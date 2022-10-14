رئيس كينيا: حريتنا لن تكتمل إلا بحرية الشعب الصحراوي

جدد الرئيس الكيني، وليام سامويل روتو، وقوف بلاده إلى جانب القضية الصحراوية العادلة, ومواصلة جهودها في دعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية و تقرير المصير.

و جدد وليام روتو ,خلال استقباله للسفير الصحراوي بكينيا أباه المد عبد الله الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه وقوف كينيا الى جانب القضية الصحراوية العادلة.

وقال الرئيس الكيني أن “حريتنا لن تكتمل إلا بحرية الشعب الصحراوي”، مضيفا: “سندافع عن حقكم بشكل ثابت”.

من جهته، ثمن السفير الصحراوي لدى جمهورية كينيا, الموقف “المبدئي و الشجاع” لجمهورية كينيا، معربا باسم شعب و حكومة الجمهورية الصحراوية، عن الارتياح لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، و تطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا.

بالفيديو.. رئيس كينيا يعلق لأول مرة على جدل تغريدته حول الصحراء الغربية

ويوم 22 سبتمبر 2022، رد رئيس كينيا، ويليام روتو، لأول مرة على الجدل بشأن تغريدته المثيرة للجدل حول الصحراء الغربية، مؤكدا أن نشرها كان خطأ وتم حذفها على الفور، مشددا على أن موقف بلاده من النزاع لم يتغير وهو موقف الأمم المتحدة.

وصرح روتو، في مقابلة مع قناة فرنسا 24 باللغة الانجليزية، أن بلاده متشبثة بعلاقاتها مع الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية وذلك طبقا للشرعية الدولية مؤكدا أن موقف كينيا لم يتغير فيما يتعلق بعلاقاتها بالدولة الصحراوية.

ورحبت وزارة الخارجية الصحراوية، في بيان لها، بتصريحات الرئيس الكيني، والتي أكد فيها على تمسك بلاده بالعلاقات مع الجمهورية الصحراوية، مؤكدة على الإرادة القوية للدولة الصحراوية في تعميق علاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تجمع الجمهورية الصحراوية بجمهورية كينيا الشقيقة.

الصحراء الغربية: خارجية كينيا تخرج عن صمتها وترد على بوريطة (وثيقة)

ويوم 16 سبتمبر 2022، خرجت خارجية جمهورية كينيا، عن صمتها بشأن الجدل حول قطع بلادها علاقاتها مع جمهورية الصحراء الغربية، مؤكدة ثبات موقف بلادها من القضية، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي حول حق الصحراويين غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وجاء في مراسلة من الخارجية الكينية لبعثات بلادها عبر العالم: إن جمهورية كينيا تحتفظ بعلاقات متميزة مع جميع الدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة. وقد كانت كينيا وستظل متمسكة بتعزيز هذه العلاقات من أجل المصالح المتبادلة.

وأضافت: يتماشى موقف كينيا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) كليا مع قرار منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) بقبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في عضويتها في 22 أغسطس 1982، ومع ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي يدعو إلى حق الشعوب الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، علاوة على ذلك، تؤيد بلادنا القرارات المتعاقبة لاجتماعات جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بشأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وشددت: وعليه فإن كينيا تؤيد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 690 الصادر بتاريخ 1991 والذي يدعو إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية من خلال استفتاء حر ونزيه، بإشراف كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتؤيد كينيا تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حرفياً.

وردا على إعلان النظام المغربي تحول موقفها من قضية الصحراء الغربية أكد البيان: يبقى من المهم التنويه كذلك إلى أن كينيا لا تدير سياستها الخارجية عبر منصة “تويتر” أو عبر أي من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. بل من خلال الوثائق والأطر الحكومية الرسمية.