رئيس كينيا يستلم أوراق اعتماد السفير الصحراوي (فيديو)
تسلّم رئيس كينيا ويليم صاموي روتو يوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الصحراوي الجديد في نيروبي علي عمي محمد ليمام.
وقال الرئيس الكيني في تغريدة على تويتر:”استلمت في نيروبي، أوراق اعتماد السفراء الجدد لمصر، الجمهورية الصحراوية، قبرص، وماليزيا”.
At @StateHouseKenya, Nairobi, received credentials from newly-appointed Ambassadors Wael Nasreldin Attiya (Egypt), Ali Ami Mohamed Limam (Sahrawi Arab Democratic Republic), Savvas Vladimirou (Cyprus) and Ruzaimi bin Mohamad (Malaysia). pic.twitter.com/eIQOlpPHFJ
— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) March 1, 2023
وعلّق الناشط الصحراوي راشد الحبيب على تسليم السفير الصحراوي في كينيا، أوراق اعتماده لرئيس البلاد، بالقول:”الدولة الصحراوية المستقلة حقيقة دولية لا رجعة فيها، وعامل أمن واستقرار وتوازن بالمنطقة والقارة”.
ونشر التلفزيون الصحراوي مقطع فيديو يظهر لحظة تسليم السفير الجديد في كينيا، أوراق اعتماده الرسمية للرئيس روتو في العاصمة نيروبي.
En un acto protocolario, el embajador designado por el presidente de la República Saharaui, Brahim Gali, en la República de Kenia, Limam Mohamed Ali, entregó las cartas credenciales al presidente del hermano país africano, William Ruto.https://t.co/NjOsLwYQYG pic.twitter.com/PMeaj098MG
— TV Saharaui 🇪🇭 En Español (@Rasd_TVOficial) March 1, 2023