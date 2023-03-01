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العالم

رئيس كينيا يستلم أوراق اعتماد السفير الصحراوي (فيديو)

الشروق أونلاين
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رئيس كينيا يستلم أوراق اعتماد السفير الصحراوي (فيديو)
ح.م
رئيس كينيا يستقبل السفير الصحراوي

تسلّم رئيس كينيا ويليم صاموي روتو يوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الصحراوي الجديد في نيروبي علي عمي محمد ليمام.

وقال الرئيس الكيني في تغريدة على تويتر:”استلمت في نيروبي، أوراق اعتماد السفراء الجدد لمصر، الجمهورية الصحراوية، قبرص، وماليزيا”.

وعلّق الناشط الصحراوي راشد الحبيب على تسليم السفير الصحراوي في كينيا، أوراق اعتماده لرئيس البلاد، بالقول:”الدولة الصحراوية المستقلة حقيقة دولية لا رجعة فيها، وعامل أمن واستقرار وتوازن بالمنطقة والقارة”.

ونشر التلفزيون الصحراوي مقطع فيديو يظهر لحظة تسليم السفير الجديد في كينيا، أوراق اعتماده الرسمية للرئيس روتو في العاصمة نيروبي.

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