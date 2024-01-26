رئيس كينيا يشيد بهبة الجزائر لدعم الفلاحة في بلاده

تتمثل في 16 ألف طن من الأسمدة

أبرز الرئيس الكيني ويليام روتو، الخميس، اهتمامه بالعمل مع أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإقامة علاقات ثنائية بين البلدين محورها التكامل الاقتصادي.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بميناء مومباسا، جرى فيه تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، بمنح الجزائر 16 ألف طن من الأسمدة إلى جمهورية كينيا، وتولّى سفير الجزائر لدى كينيا، الماحي بومدين، تقديم الهبة المذكورة باسم الحكومة الجزائرية.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب وزير الزراعة الكيني ميثيكا لينتوري عن “شكره الحار من حكومة وشعب كينيا إلى الجزائر وإلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على هذا التبرّع الثمين للغاية بالأسمدة التي تحتاجها كينيا لإنجاح موسمها الفلاحي”.

وأكّد وزير الزراعة الكيني: “هذه المبادرة التضامنية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعزّز صرح علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين”.

وأبرز لينتوري “اهتمام الرئيس الكيني ويليام روتو بالعمل مع أخيه رئيس الجمهورية لإقامة علاقات ثنائية بين البلدين محورها التكامل الاقتصادي”.

بدوره نقل سفير الجزائر لدى كينيا، الماحي بومدين، تحيات رئيس الجمهورية الحارة إلى أخيه الرئيس ويليام روتو واهتمامه الشخصي بتنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر وكينيا.

وبتعليمات من رئيس الجمهورية، قدمت الجزائر هبة بـ16 ألف طن من الأسمدة لدولة كينيا، متمثلة في سماد “اليوريا 46” المساعد على خصوبة التربة لزيادة مردوديتها، وذلك في إطار برنامج الدعم الذي تقدمه الجزائر لتنمية دول إفريقيا.

وخلال زيارته لجناح مؤسسة “أسميدال” خلال افتتاحه معرض الإنتاج الجزائري، شهر ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس تبون أن إفريقيا تحتل الأولوية في مجال صادرات الجزائر من الأسمدة، باعتبارها منتوجا استراتيجيا يحظى بطلب كبير على مستوى العالم.