رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة يستقبل نظيره التركي

"ولاية الجزائر بمجلس الأمن هي صوت إفريقيا وصوت القضايا العادلة"

استقبال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير للجمهورية التركية، يوم الثلاثاء 13 فيفري، بمجلس الأمة.

استقبل رئيس اللجنة الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة، محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير للجمهورية التركية، فوات أوكتاي، اليوم الثلاثاء، 13 فيفري.

حسب بيان للمجلس نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اللقاء “شكل سانحة لاستعراض تطور العلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تجمع الجزائر وتركيا، وآفاق التعاون الثنائي في ظل الحركية النشيطة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين بتوجيه من قائدي البلدين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ونظيره السيد طيب رجب أردوغان”.

أثناء اللقاء، وقد رحب الطرفان بالشراكة “الإستراتيجية المميزة وبجودة الحوار السياسي والتنسيق الدبلوماسي والزخم المتصاعد لمستوى التقارب بين الجزائر وتركيا في كافة المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتبادلات التجارية”، مشيدين في نفس الوقت بـ”تطابق وجهات النظر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

كما استنكر رئيس اللجنة الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة “الجريمة ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من طرف المحتل الصهيوني”، مؤكدا أن موقف الجزائر “كان دائما صارما وثابتا وحازما”.

وهو ما عبرت عليه في مجلس الأمن، حيث عملت الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن على طلب التئام المجلس ثلاث مرات لمناقشة القضية الفلسطينية.

محمد عمرون أشار كذلك أن رئيس الجمهورية “أكد على أن ولاية الجزائر بمجلس الأمن هي صوت إفريقيا وصوت القضايا العادلة”.

أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير للجمهورية التركية، فوات أوكتاي، فقد عن سعادته بزيارته إلى الجزائر والوقوف على “حجم التغييرات والإصلاحات السائدة في الجزائر الجديدة”، مشيدا بـ”مستوى العلاقات الثنائية المميزة القائمة على أساس تاريخي عريق بين تركيا والجزائر، والتي تعد بمزيد من التطور وكثير من المكاسب”، حسب ما نقله ذات المصدر.