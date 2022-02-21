رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان يلتقي ممثلي نقابة القضاة

لتقديم مقترحاتها بخصوص مشاريع القوانين

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الإثنين اجتماعا برئاسة السيد عزيز محمد، رئيس اللجنة استضافت فيه كلا من رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد يسعد مبروك ونائبه السيد عيداش العيدي.

ويهدف هذا الاجتماع للاستماع لاقتراحات وملاحظات أصحاب الاختصاص والاستئناس بآرائهم في تعديل وإثراء مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما سبق لنقابة القضاة أن أصدرت بيانا انتقدت فيه طريقة تمرير مشروعي قانونين يخصان السلطة القضائية، ودعت إلى اجتماع لمجلس النقابة يوم السبت 26 فيفري الجاري .

وكانت النقابة الوطنية للقضاة في اجتماع لمكتبها التنفيذي بداية شهر فيفري الجاري قد عبرت عن خيبة أملها من طريقة عرض محتوى الصياغة النهائية للقانونين قبل إحالتهما على البرلمان،

ودعت الجهات المعنية إلى استدراك الاختلالات المعبر عنها في البيان ، وهذا احتراما للالتزامات الرسمية والتعهدات المقدمة في هذا الخصوص.