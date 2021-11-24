رئيس لجنة القدس يفتح أبواب افريقيا والمغرب العربي أمام الاحتلال الاسرائيلي!

سجل النظام المغربي سابقة في تاريخ العالمين العربي الاسلامي، بتوقيع أول اتفاق دفاع مع الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بعد ضمان التمدد الصهيوني مغاربيا وإفريقيا، في خطوة لها رمزية أكبر بالنظر إلى أن محمد السادس يعد رئيس لجنة القدس العالمية.

ومر النظام المغربي إلى السرعة القصوى في التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، مقارنة بالدول العربية التي أقامت علاقات مع تل أبيب، وكسر أحد طابوهات السياسة العربية بتوقيع اتفاق دفاع مشترك بمناسبة زيارة بيني غانتس.

وجاءت هذه الخطوة، بعد تحركات للرباط من أجل فتح أبواب افريقيا أمام الكيان الصهيوني، تصدت لها عدة دول مثل الجزائر ونيجيريا وجنوب افريقيا، فضلا عن صفقات سلاح يروج المخزن أنها ستضمن له التفوق الاستراتيجي في المنطقة، من أجل الاستقواء على جيرانه وتكريس نهجه التوسعي.

ولاقت خطوة النظام المغربي غضبا في الشارع، حيث دعت جمعيتان مغربيتان، الثلاثاء، إلى إنجاح حملة رافضة لزيارة وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس.

وجاء ذلك وفق بيانين منفصلين لكل من جمعية “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”.

وقال بيان الجبهة المغربية، إنها “تطلق حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة وزير ’الدفاع‘ الصهيوني للمغرب”.

ودعت الجبهة الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية ومواطني البلاد، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية رفضا لزيارة غانتس، يوم غد الأربعاء، أمام برلمان البلاد في العاصمة الرباط.

ومن جانبها، قالت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، إنها تطلق حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة غانتس إلى البلاد.

وأطلقت المنظمتان وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “لا مرحبا بالقاتل غانتس”، بحسب البيانين.

حماس: ضيف الرباط مجرم حرب تنتظره محاكمة دولية

وأدانت حركة حماس، الأربعاء، زيارة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، للمغرب، والترحيب به من قبل الحكومة في الرباط.

ودعا إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس خلال تصريح صحفي له، الشعب المغربي وقواه الحية إلى رفض هذه الزيارة والتنديد بها.

ووجه رضوان، التحية للشعب المغربي والأحزاب الوطنية الرافضة لهذه الزيارة، مؤكدًا على ضرورة ملاحقة المجرم غانتس وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الأنظمة المطبعة مع الاحتلال إلى قطع علاقاتها معه، ووقف مسلسل التطبيع الذي يمثل طعنة غادرة للشعب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ويمثل خطرًا على القضية والأمة ومقدساتها. كما جاء في تصريحه.

وأضاف “التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد لأمتنا ولن يفلح هذا المسار المخزي في تزييف وعي شعوبنا العربية والإسلامية تجاه العدو الصهيوني، وستبقى فلسطين وعاصمتها الابدية القدس هي القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية”. بحسب نص التصريح.

الكيان الصهيوني يوقع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب

قال متحدث باسم وزارة جيش الكيان الصهيوني، الأربعاء، إن بلاده والمغرب وقعتا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط ، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.

وتم توقيع المذكرة أثناء زيارة وزير أمن الكيان الصهيوني، بيني غانتس إلى مغرب، حيث من المقرر أن يعقد جانتس محادثات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ومسؤولين آخرين.

وقال غانتس للصحفيين وهو يستعد للسفر للرباط الثلاثاء، إنه يبدأ “أول زيارة رسمية” من وزير حرب إسرائيلي للمغرب بما يشير ضمنيا إلى أن العلاقات التي لم تكن علنية من قبل تعود لعقود مضت.

وقال مصدر اطلع على مذكرة التفاهم، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.

وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له بعد إعلان التطبيع بين البلدين، ومن المقرر أن يعقد غانتس خلال زيارته التي تستمر ليومين سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المغرب، ويشارك في التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.