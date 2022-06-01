رئيس مانشستر سيتي يترك الباب مفتوحا لرحيل محرز

تجديد عقده يراوح مكانه قبل عام واحد من نهايته

ألمح رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي، خلدون المبارك، إلى إمكانية مغادرة الدولي الجزائري، رياض محرز، للفريق هذا الصيف، بعد تأكيده على أن هناك بعض اللاعبين الذين سيغادرون الفريق قبل غلق سوق التحويلات الصيفية المقبل مع ضم أسماء جديدة، رغم توقيع “السكاي بلوز” لصفقتين كبيرتين لحد الآن.

واتفق مانشستر سيتي بالفعل على ضم نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند، ومهاجم نادي ريفر بليت الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، تحسبا للموسم المقبل، مع وجود توجه قوّي داخل النادي لضم أسماء جديدة وبيع لاعبين آخرين، خاصة أولئك الذين تنتهي عقودهم صيف عام 2023، وفي مقدمتهم رياض محرز ورحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الانجليزي، إن النادي لم يُكمل بعد خططه للانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أنه يستهدف المزيد من التعاقدات قبل بداية موسم 2022/2023، وصرح خلدون المبارك بهذا الشأن: “أستطيع التأكيد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين”، وتابع المسؤول الأول في النادي الانجليزي حديثه بالقول: “نتطلع إلى تدعيم الفريق في المراكز التي نحتاج إلى تعزيزها. كما تعلم، يغادر بعض اللاعبين كل موسم، ومن ثم يتعين علينا تحديث الفريق باستمرار”، في إشارة، حسب متابعين، إلى إمكانية رحيل رياض محرز، فضلا عن باقي نجوم النادي الآخرين.

ولم تتقدم إدارة مانشستر سيتي لحد الآن بأي عرض رسمي لقائد المنتخب الوطني لتمديد عقده، ما يدفع، حسب محللين، “السكاي بلوز” إلى بيعه هذا الصيف، لتفادي رحيله الصيف المقبل بصفقة مجانية، وتحصل محرز بالفعل على العديد من العروض وفق مصادر إعلامية فرنسية وانجليزية، ولعل أبرزها من نادي ميلان الإيطالي، في حين تم ربطه بأندية تشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان، وشدد خلدون المبارك على أن إدارته مصّرة على تقوية صفوف النادي، وأكد: “مرة أخرى، سننظر دائما في التحسين والتقوية. أعتقد أننا أدخلنا إضافتين مهمتين للغاية بالفعل، لكنني أتوقع أننا سنفعل أكثر من ذلك”، مضيفا: “سنحاول الذهاب بأسرع ما يمكن، لكنك تعلم كيف يسير السوق. ليس دائما تحت سيطرتنا بالكامل”.

يجدر الذكر أن رياض محرز قدم مستويات كبيرة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ونجح في تصدر قائمة هدافي النادي بـ24 هدفا في كل المسابقات، مع تقديمه لـ9 تمريرات حاسمة خلال 47 مباراة خاضها هذا الموسم، كما توّج الدولي الجزائري بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي مع المان سيتي وللمرة الرابعة في مشواره.