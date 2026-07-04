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رئيس مجلس الأمة: الجزائر تعزز استقلالها الاقتصادي لبناء تنمية مستدامة

الشروق أونلاين
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رئيس مجلس الأمة: الجزائر تعزز استقلالها الاقتصادي لبناء تنمية مستدامة
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عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة

أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن الجزائر تواصل، بقيادة رئيس الجمهورية، تدعيم استقلالها السياسي من خلال ترسيخ استقلال اقتصادي قائم على التنويع والإنتاج، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويضمن مستقبلًا مزدهرًا للأجيال القادمة.

وقال ناصري، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس” بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيدي الاستقلال والشباب، إن هذه المناسبة تمثل محطة لاستحضار تضحيات الشهداء وصمود الشعب الجزائري في سبيل استرجاع السيادة الوطنية.

وأضاف أن “الجزائر المنتصرة” تواصل تعزيز استقلالها السياسي باستقلال اقتصادي يرتكز على التنويع والإنتاج، في إطار بناء تنمية مستدامة وتأمين مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

واختتم رئيس مجلس الأمة تغريدته بالترحم على أرواح الشهداء، قائلاً: “المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

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