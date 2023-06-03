رئيس مجلس الأمة يحل بأنقرة
حلّ السبت، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بأنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا.
ويشارك قوجيل بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم التنصيب المزمع تنظيمها مساء السبت.
حلّ السبت، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بأنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا.
ويشارك قوجيل بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم التنصيب المزمع تنظيمها مساء السبت.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.