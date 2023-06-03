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الجزائر

رئيس مجلس الأمة يحل بأنقرة

الشروق أونلاين
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رئيس مجلس الأمة يحل بأنقرة
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رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل

حلّ السبت، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بأنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا.

ويشارك قوجيل بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم التنصيب المزمع تنظيمها مساء السبت.

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