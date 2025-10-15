-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
ممثلا لرئيس الجمهورية

رئيس مجلس الأمة يشارك في “مؤتمر مسار العقبة” بروما الإيطالية

الشروق أونلاين
  • 62
  • 0
رئيس مجلس الأمة يشارك في “مؤتمر مسار العقبة” بروما الإيطالية
ح.م
رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري

ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شارك رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري يوم الأربعاء بالعاصمة الإيطالية روما، في أشغال “مؤتمر مسار العقبة” حول مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

ويمثل المؤتمر، حسب ما أشار إليه بيان للمجلس، “جزءًا من مسار عملية العقبة. وهي مبادرة أمنية دولية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، في مكافحة الإرهاب والتطرّف”.

وتركّز المبادرة على “تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية للدول المشاركة. حول المناطق الأكثر عرضة للتهديدات الإرهابية، مثل غرب إفريقيا”.

وتشارك الجزائر “استجابة للدعوة الموجهة إلى الرئيس تبون، باعتباره منسّق الاتحاد الافريقي حول الإرهاب، من طرف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيسة مجلس وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني”.

كما تأخذ دعوة الجزائر إلى المشاركة في المؤتمر، بعين الاعتبار، “الدور المحوري الذي تلعبه البلاد في المنطقة. في سياق محاربة الإرهاب، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية في هذا المجال”.

مقالات ذات صلة
“كلما سمعت كلاما محبطا من الأطباء ازددت إصرارا على الشفاء”

“كلما سمعت كلاما محبطا من الأطباء ازددت إصرارا على الشفاء”

عطاف من كمبالا: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الدائم للصراع

عطاف من كمبالا: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الدائم للصراع

اتفاقية جديدة.. “الكناس” يُغطي تكاليف هذه العملية لفائدة منتسبيه

اتفاقية جديدة.. “الكناس” يُغطي تكاليف هذه العملية لفائدة منتسبيه

إجماع على قفزة كبيرة للصيرفة الإسلامية في الجزائر

إجماع على قفزة كبيرة للصيرفة الإسلامية في الجزائر

إطلاق أكبر مركز للبحث والتطوير في إفريقيا بالجزائر

إطلاق أكبر مركز للبحث والتطوير في إفريقيا بالجزائر

6 ملفات هامة على طاولة وزير التربية

6 ملفات هامة على طاولة وزير التربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد