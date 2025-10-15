رئيس مجلس الأمة يشارك في “مؤتمر مسار العقبة” بروما الإيطالية

ممثلا لرئيس الجمهورية

ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شارك رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري يوم الأربعاء بالعاصمة الإيطالية روما، في أشغال “مؤتمر مسار العقبة” حول مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

ويمثل المؤتمر، حسب ما أشار إليه بيان للمجلس، “جزءًا من مسار عملية العقبة. وهي مبادرة أمنية دولية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، في مكافحة الإرهاب والتطرّف”.

وتركّز المبادرة على “تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية للدول المشاركة. حول المناطق الأكثر عرضة للتهديدات الإرهابية، مثل غرب إفريقيا”.

وتشارك الجزائر “استجابة للدعوة الموجهة إلى الرئيس تبون، باعتباره منسّق الاتحاد الافريقي حول الإرهاب، من طرف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيسة مجلس وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني”.

كما تأخذ دعوة الجزائر إلى المشاركة في المؤتمر، بعين الاعتبار، “الدور المحوري الذي تلعبه البلاد في المنطقة. في سياق محاربة الإرهاب، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية في هذا المجال”.