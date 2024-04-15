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الجزائر

رئيس مجلس الأمة يعزّي هنية في استشهاد أفراد من عائلته

الشروق أونلاين
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رئيس مجلس الأمة يعزّي هنية في استشهاد أفراد من عائلته
ح.م
صالح قوجيل

أرسل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل برقية تعزية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، باستشهاد أفراد من عائلته، في عدوان الاحتلال الصهيوني المستمرّ على قطاع غزة.

وقال قوجيل في تعزيته إن “الجريمة التي اقترفها الاحتلال الصهيوني، المتحلل من القيم الآدمية والأخلاقية، هي إمعان في سياسته الهمجية، وعدم تورعه عن إبادة النساء والرضّع والشباب”.

وجدّد قوجيل دعم الجزائر للقضية الفلسطينية، مشدّدا أن البلاد لن تدخر جهدا في سبيل المرافعة عن عدالة القضية وعن حقّ الشعب الفلسطيني.

كما جاء في تعزية قوجيل إلى هنية:”أودّ الإشارة إلى إعجابي الشديد بالصورة البليغة التي بعثها صبركم الجميل، وصمودكم وشهامتكم، وأنتم تتلقون هول النبأ”.

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