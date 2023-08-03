رئيس مجلس الشورى العماني يزور الجزائر شهر سبتمبر

من المرتقب أن يزور رئيس مجلس الشورى العماني الجزائر شهر سبتمبر المقبل، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

واستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الخميس، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر سيف بن ناصر بن راشد البداعي.

وأكد رئيس المجلس خلال هذا اللقاء مستوى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين وعبر أيضا عن ارتياحه لدينامكية اللقاءات الثنائية على مستوى المجلس والتي عرفت زخما كبيرا خلال هذه العهدة التاسعة.

بدوره، أعرب السفير عن ارتياحه للحركية التي تميز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين اللذين يرتقبان تبادلا خلال الفترة المقبلة، لزيارات بعض المسؤولين على مستوى وزارات الخارجية والتعليم العالي والتجارة.

وشكلت الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الشورى العماني إلى الجزائر شهر سبتمبر المقبل، أبرز محاور هذا اللقاء الذي أتاح الفرصة للتطرق إلى بعض التفاصيل الضرورية لإنجاحها على كل المستويات.