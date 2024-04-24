رئيس مجلس العموم الكندي في الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، رئيس مجلس العموم الكندي غريغ فيرغوس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وسمح اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، باستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وبحث سبل ترقيتها إلى آفاق أرحب. عبر تفعيل وتنشيط مختلف الآليات التي تُتيحها الدبلوماسية البرلمانية.

“كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، في منطقة الساحل الصحراوي”، يضيف البيان.

حيث ناقش الجانبان في هذا السياق، إمكانية تجسيد مشاريع مشتركة، وفق صيغة التعاون الثلاثي. خدمة لأهداف التنمية المستدامة في هذا الفضاء.