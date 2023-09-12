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رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى عزل جو بايدن

وكالات
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رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى عزل جو بايدن
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طلب النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، كيفن ماكارثي، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، بفتح تحقيق من أجل عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

طلب النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، كيفن ماكارثي، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، بفتح تحقيق من أجل عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

حسب ما أوردته وكالة فرانس برس، فرئيس مجلس النواب الأمريكي، ماكارثي، قال اليوم “أطلب من لجنة مجلس النواب فتح تحقيق رسمي لعزله”.

الجمهوري كيفين ماكارثي قال أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد كذب على الأمريكيين بشأن قضايا ابنه، هانتر بايدن، المثيرة للجدل في الخارج.

ويتهم اليمين الأمريكي ابن الرئيس جو بايدن، باستغلال منصب وشبكات أبيه من أجل مشاريع “مشبوهة” في كل من الصين وروسيا.

البيت الأبيض من جانبه، رذ على هذه الدعوى، علقا على أنها “سياسية للغاية”، فهي تأتي قبل عام من الإنتخابات الرئيسية التي ترشح لها الرئيس الحالي، جو بايدن، لعهدة أخرى.

فكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، يان سامز، في منشور على شبكة إكس : “لقد حقق الجمهوريون في مجلس النواب مع الرئيس لمدة تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب مخالفات”.

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