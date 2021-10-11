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رئيس مجلس النواب الليبي ينهي زيارته إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس مجلس النواب الليبي ينهي زيارته إلى الجزائر
إبراهيم بوغالي رفقة عقيلة صالح

أنهى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، الاثنين، زيارته للجزائر  وكان في توديعه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، أن عقيلة صالح أنهى زيارته الرسمية إلى الجزائر، والتي دامت 3 أيام وكان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي كان قد حل بالجزائر، السبت 9 أكتوبر الجاري بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي أجرى معه محادثات تناولت العلاقات البرلمانية وسبل تعزيزها إلى جانب المسائل التي تهم البلدين.

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي الأحد 10 أكتوبر

استقبـل رئيس الجـمهورية عبـد المجيـد تبون، الأحد 10 أكتوبر الجاري، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس النواب الليبي يؤدي زيارة رسمية للجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

بوغالي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، قد استقبل، السبت 9 أكتوبر الجاري، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم لثلاثة أيام.

رئيس مجلس النواب الليبي يشرع في زيارة إلى الجزائر

شرع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، السبت 9 أكتوبر الجاري، في زيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

وكان في استقباله عقيلة صالح لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

وسيبحث رئيس مجلس النواب الليبي مع المسؤولين الجزائريين تطورات الأزمة الليبية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

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