رئيس مجلس النواب اللّبناني يطالب الدول العربية المطبّعة بوقف التّطبيع

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين 16 أكتوبر، الدول العربية المطبعة بإلغاء أو تجميد اتفاقياتها مع الكيان كرد على ما تقوم به قواته من قصف متواصل وعنيف لقطاع غزة.

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين 16 أكتوبر، الدول العربية المطبعة بإلغاء أو تجميد اتفاقياتها مع الكيان كرد على ما تقوم به قواته من قصف متواصل وعنيف لقطاع غزة. كما شدد على “حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكل الوسائل المتاحة”.

وحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”، فجاء ذلك وفق كلمة لنبيه بري عبر الإنترنت، خلال الاجتماع الطارئ للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالجزائر لبحث تداعيات العدوان.

وقال بري حسب ذات المصدر “هناك مؤامرة لشرذمة الدول العربية، وليس للقضاء على غزة فقط”.

كما أشار إلى أن “الدفاع عن غزة وفلسطين مسؤولية الأمة جمعاء، والمشروع الإسرائيلي الذي يُنفذ فوق قطاع غزة بالنار، إذا ما قُدر له أن يمر فهو سقوط للأمن العربي والاسلامي، ومشروع تجزئة للمنطقة”.

ليواصل “يجب مطالبة الدول الأعضاء التي تقيم اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي بإلغائها فورا، أو تجميد العمل بها”.