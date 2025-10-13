رئيس مدغشقر يهرب من البلاد بعد احتجاجات الجيل “زد”

أفادت وكالة “رويترز” أن الاحتجاجات الشبابية التي تعرفها مدغشقر منذ أسابيع جعلت رئيس البلاد أندريه راجولينا يفر إلى الخارج.

ووفقا لما نقلته الوكالة عن زعيم المعارضة في مدغشقر، سيتيني راندرياناسولونيايكو، ومسؤولين آخرين، فإن راجولينا غادر مدغشقر أمس الأحد 12 أكتوبر، بعد انقلاب وحدات من الجيش وانضمامها إلى المحتجين.

وقال راندرياناسولونيايكو “اتصلنا بموظفي الرئاسة وأكدوا أنه غادر البلاد”، مضيفا أن مكان راجولينا الحالي غير معروف. وأضافت “رويترز” نقلا عن مصدر عسكري إن راجولينا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية أمس الأحد.

واندلعت المظاهرات في مدغشقر في 25 سبتمبر بسبب نقص المياه والكهرباء، لكن سرعان ما تصاعدت إلى انتفاضة بسبب مظالم أوسع نطاقا، بما في ذلك الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الأساسية.