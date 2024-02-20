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الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية

رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر يؤكد استعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون

الشروق أونلاين
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رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر يؤكد استعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون
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الاتحاد الأوروبي

استقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الثلاثاء، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكرت بناء على طلب منه.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها في المجالين القضائي والمؤسساتي.

وقد عبّر إيكرت عن استعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية للدول أعضاء الاتحاد، يضيف البيان.

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