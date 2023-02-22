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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يستقبل وزير الخارجية الصحراوي

الشروق أونلاين
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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يستقبل وزير الخارجية الصحراوي
ح.م
جانب من اللقاء

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الثلاثاء، دور الهيئة في نزاع الصحراء الغربية مع وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي.

ونشر فكي تغريدة جاء فيها: استقبلت اليوم وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي، وتباحثنا حول الوضع في الصحراء الغربية والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الإفريقي في القضية”.

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