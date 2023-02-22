رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يستقبل وزير الخارجية الصحراوي
بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الثلاثاء، دور الهيئة في نزاع الصحراء الغربية مع وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي.
ونشر فكي تغريدة جاء فيها: استقبلت اليوم وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي، وتباحثنا حول الوضع في الصحراء الغربية والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الإفريقي في القضية”.
J’ai reçu aujourd’hui le Ministre sahraoui des Affaires Étrangères, S.E
Dr Mohamed Sidati et j’ai eu avec lui un échange sur la situation au Sahara Occidental et sur le rôle que l’UA peut jouer. pic.twitter.com/6erELdYOiJ
— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) February 21, 2023