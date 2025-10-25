رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ البطلة الجزائرية كيليا نمور

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، البطلة الجزائرية كيليا نمور، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني، المقامة بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالأداء المذهل لكيليا نمور، حيث اعتبر ذلك لحظة فخر لإفريقيا واحتفاءً بها كرمز للتميز، وللصعود الذي لا يمكن إيقافه للمواهب الإفريقية على الساحة العالمية.

كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن انتصار كيليا سيلهم جيلا جديدا من الشباب، وأن الاستثمار الصحيح في الرياضة يمكن الرياضيين الأفارقة من أن يحلقوا برشاقة بين أفضل الرياضيين في العالم.