رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ البطلة الجزائرية كيليا نمور
هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، البطلة الجزائرية كيليا نمور، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني، المقامة بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا.
وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالأداء المذهل لكيليا نمور، حيث اعتبر ذلك لحظة فخر لإفريقيا واحتفاءً بها كرمز للتميز، وللصعود الذي لا يمكن إيقافه للمواهب الإفريقية على الساحة العالمية.
The Chairperson of the African Union Commission, H.E. Mahmoud Ali Youssouf @ymahmoudali , has congratulated Kaylia Nemour of #Algeria on making history as Africa’s first-ever world gymnastics champion at the 2025 Artistic #Gymnastics World Championships in Jakarta.
The… pic.twitter.com/3hnDJhBVDj
— African Union (@_AfricanUnion) October 25, 2025
كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن انتصار كيليا سيلهم جيلا جديدا من الشباب، وأن الاستثمار الصحيح في الرياضة يمكن الرياضيين الأفارقة من أن يحلقوا برشاقة بين أفضل الرياضيين في العالم.