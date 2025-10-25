-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ البطلة الجزائرية كيليا نمور

عمر سلامي
  • 107
  • 0
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ البطلة الجزائرية كيليا نمور
أرشيف
كيليا نمور

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، البطلة الجزائرية كيليا نمور، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني، المقامة بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالأداء المذهل لكيليا نمور، حيث اعتبر ذلك لحظة فخر لإفريقيا واحتفاءً بها كرمز للتميز، وللصعود الذي لا يمكن إيقافه للمواهب الإفريقية على الساحة العالمية.

كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن انتصار كيليا سيلهم جيلا جديدا من الشباب، وأن الاستثمار الصحيح في الرياضة يمكن الرياضيين الأفارقة من أن يحلقوا برشاقة بين أفضل الرياضيين في العالم.

مقالات ذات صلة
الوزير وليد صادي يكشف عن حزمة من المشاريع في ولاية سطيف

الوزير وليد صادي يكشف عن حزمة من المشاريع في ولاية سطيف

ملعب “5 جويلية” يفتح السبت بمناسبة لقاء اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو

ملعب “5 جويلية” يفتح السبت بمناسبة لقاء اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو

بطل أوروبا مدربا جديدا لـ “توبة”

بطل أوروبا مدربا جديدا لـ “توبة”

شباب بلوزداد يتوّج بكأس السوبر الجزائري لأقل من 20 سنة

شباب بلوزداد يتوّج بكأس السوبر الجزائري لأقل من 20 سنة

بِالفيديو: هدف متعة للعين من حاج موسى

بِالفيديو: هدف متعة للعين من حاج موسى

بطولة العالم للجمباز.. كيليا نمور تحرز فضية جهاز عارضة التوازن

بطولة العالم للجمباز.. كيليا نمور تحرز فضية جهاز عارضة التوازن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد