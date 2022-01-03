رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: تلقينا تهديدات بسبب قائمة المرشحين

قال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، الاثنين، إن مصالحه تلقت تهديدات في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، كاشفا عن تحديد تاريخ 24 جانفي كموعد آخر لإجراء الإنتخابات.

وأكد السايح في كلمة له أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.

وأضاف قائلا “الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة”.

وتابع “كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة”.

وأوضح قائلا: “المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا القوة للتعامل مع هؤلاء”.

كما شدد السايح خلال الإحاطة على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

وتم تحديد يوم 24 يناير موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

البرلمان الليبي يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

وفي 22 ديسمبر 2021، أعلن البرلمان الليبي، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية، إلى “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

وراسل رئيس اللجنة الهادي الصغير، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، مؤكدا أن اللجنة توصلت لهذه الرؤية “بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية”.

وفشلت لجنة العليا للانتخابات في البلاد في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وقامت بحل اللجان الانتخابية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.