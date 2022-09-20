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رئيس موريتانيا السابق المتّهم بالفساد يغادر إلى فرنسا

الشروق أونلاين
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رئيس موريتانيا السابق المتّهم بالفساد يغادر إلى فرنسا
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محمد ولد عبد العزيز

 يستعد رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز لمغادرة البلاد إلى فرنسا، لأول مرة بعد نهاية فترة المراقبة القضائية التي يخضع لها منذ أشهر في 7 سبتمبر الجاري.

وحسب ما ذكرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية يوم الثلاثاء، سيصل ولد عبد العزيز الذي لا يزال متابعا في بلاده بقضايا تتعلق بالفساد، إلى باريس، يوم 22 سبتمبر، من أجل فحوصات طبية.

ويخضع الرئيس السابق لمراقبة طبية دورية في مستشفى بيرسي للتدريب بمنطقة كلامارت في العاصمة الفرنسية، منذ تلقّيه طلقة نارية في البطن عام 2021.

وأكد دفاع ولد عبد العزيز، أن هذا الأخير لن يهرب من عدالة بلاده، مؤكدين أنه سيقيم بفرنسا ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويواجه رئيس موريتانيا السابق تهم سوء التسيير، واختلاس المال العام، في خلال فترة حكمه التي امتدت 10 سنوات من 2009 إلى 2019.

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