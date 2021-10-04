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رئيس موريتانيا يبدي استعداد بلاده للوساطة بين الجزائر والمغرب

الشروق أونلاين
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رئيس موريتانيا يبدي استعداد بلاده للوساطة بين الجزائر والمغرب
ح.م
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الأحد، أن موريتانيا مستعدة للعب دور مسهل في الأزمة بين الجزائر والمغرب إذا طلب منها الطرفان ذلك، مؤكدا أن بلاده تربطها علاقات جيدة للغاية مع كلا البلدين.

وأضاف الرئيس الموريتاني في حوار لصحيفة الفرنسية لوبينيون أنه :”لا نعتقد أنه هناك نية أو مؤشرات نحو المزيد من التصعيد ولا نريد ذلك” .. محذرا من أن الوضع ستكون له آثار سلبية على الاندماج المغاربي الذي يعاني أصلا جراء الأزمة الليبية.

وأضاف الغزواني: “يجب أن نعتمد على حكمة هذين البلدين الشقيقين اللذين تربطنا بهما علاقات طيبة للغاية، نحن مستعدون، إذا طلبوا منا، أن نلعب دورًا مسهلا أظهرت موريتانيا حيادًا إيجابيًا في قضية الصحراء الغربية منذ اتفاق الجزائر في 5 أوت 1979، مما وضع حدًا للقتال مع البوليساريو”.

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