رئيس موزمبيق: سنعتمد على التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب

قال رئيس موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، إن بلاده سنواصل الاعتماد على التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب.

جاء هذا في تصريح صحفي مشترك للرئيس الموزمبيقي مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين يوم الخميس.

كما تحدث نيوسي في تصريحه عن تأثير ثورة التحرير الجزائرية، على كفاح الشعب الموزمبيقي ضد الاستعمار. معتبرا أن “موزمبيق عرفت طريقها نحو الاستقلال، من خلال تضحيات الجزائريين”.

وتابع الرئيس الموزمبيقي:”نحن نقدّر دور الجزائر في مساعدة رجال ونساء موزمبيق. الذين تعلموا كل شيئ من هذا البلد، وطبقوه في دولتنا من أجل مواجهة المحتلّ”.

وبدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شرع رئيس موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي مساء الأربعاء، في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، في إطار “تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر وموزمبيق”.

كما سيشارك الرئيس الموزمبيقي في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز.