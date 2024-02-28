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الجزائر

رئيس موزمبيق في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس موزمبيق في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر
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رئيس موزمبيق

بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشرع رئيس موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي يوم الأربعاء، في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، في إطار “تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر وموزمبيق”.

كما سيشارك الرئيس الموزمبيقي في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز.

وتُعقد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، بتاريخ 2 مارس 2024. على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويضم المنتدى 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

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