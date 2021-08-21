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رياضة

رئيس مونبلييه مُنزعج بِخصوص ديلور

علي بهلولي
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رئيس مونبلييه مُنزعج بِخصوص ديلور

أبدى رئيس نادي مونبلييه الفرنسي لوران نيكولين ازعاجه، من تصريحات مدرب فريق نيس كريستوف غالتييه، المُتعلّقة بِرغبته في انتداب اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور.

ويلعب المهاجم أندي ديلور (29 سنة) لِفريق مونبلييه الفرنسي منذ صيف 2018، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

وقال الرئيس لوران نيكولين إن مدرب فريق نيس الفرنسي كريستوف غالتييه، على اتّصال مع أندي ديلور منذ مدّة، وليس في الأيّام القليلة الماضية فقط كمّا صرّح به لِوسائل الإعلام المحلي.

وأضاف نيكولين في تصريحات نشرتها صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، السبت، أن تواصل المدرب غالتييه مع ديلور سرّيا، دون المرور على إدارة نادي مونبلييه، أمر يُزعجه.

واختتم لوران نيكولين يقول إنه كان يأمل لو تحمّل المدرب كريستوف غالتييه المسؤولية، ويأتي إلى مقرّ إدارة نادي مونبلييه أو يتّصل بِمسؤوليها، بدلا من اتّباع طريق آخر.

وقدّم أندي ديلور عروضا فنية راقية في الموسم الماضي، تكلّلت بِتسجيل 20 هدفا لِمصلحة فريق مونبلييه، في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد وكأس الرابطة.

وتقترب القيمة المالية لِأندي ديلور في سوق تحويلات اللاعبين هذه الأيّام، من مبلغ 16 مليون أورو.

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