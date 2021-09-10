رئيس مونبولييه الفرنسي يواصل الهجوم على آندي ديلور

قال إنه لم يدخل تاريخ النادي ولن يتأسف على رحيله

عاد رئيس نادي مونبولييه الفرنسي، لوران نيكولان، لمهاجمة الدولي الجزائري، آندي ديلور، بعد انتقال الأخير إلى نادي نيس الفرنسي خلال الأنفاس الأخيرة من الميركاتو الصيفي، تاركا الانطباع بأن مهاجم منتخب الجزائر “خدعه”، وذهب إلى حد التقليل من شأنه بالقول “إنه لم يدخل تاريخ نادي مونبولييه.. فهو ليس لا روجي ميلا ولا لوران بلان”، وكان الكاميروني والفرنسي من اللاعبين التاريخيين في مونبولييه.

وكان ديلور انتقل إلى نادي نيس في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بعقد يمتد لثلاث سنوات، ومقابل 10 ملايين يورو استفادت منها إدارة مونبولييه في عز أزمة تداعيات جائحة كورونا، لكن ذلك على ما يبدو لم يرض رئيس نادي مونبولييه المثير للجدل.

وقال لوران نيكولان في تصريحات لـ”راديو بلو هيروت” الفرنسي بخصوص رحيل ديلور: “لقد أخبرني برغبته في الرحيل 10 أيام قبل غلق الميركاتو”، مضيفا: “لقد كنت في عطلة رفقة أطفالي عندما تلقيت مكالمة هاتفية منه، والتي جاءت بعد أن رفضنا عرضا من نيس”، وأردف: “لقد التقينا عدة مرات لكنه لم يخبرني برغبته..عندما قام بتغيير وكيل أعماله كنت أعلم بأنني سأتلقى مكالمة هاتفية يوما ما بهذا الخصوص”، وختم: “لست غبّيا..كنت أعرف أنه سيغادر”.

إلى ذلك، تابع الرئيس المثير للجدل، مبديا تفهمه لموقف ديلور، ولو بتهكّم: “لديه حظوظ أكبر للفوز بشيء ما في نيس..هناك ملياردير وملعب بـ40 ألف متفرج وراءه”، قبل أن يضيف: “ديلور لم يدخل تاريخ مونبولييه..لعب 3 مواسم فقط، فهو ليس روجي ميلا ولا لوران بلان (حملا ألوان النادي في فترتين مختلفتين)”، وتابع: “لو كان قرر البقاء لكسر ربما رقم لوران بلان كأفضل هداف في تاريخ النادي (84 هدفا)..(ديلور سجل 47 هدفا)..”، رئيس نادي مونبولييه تابع حديثه قائلا: “لن نشعر بالأسف على رحيل ديلور الذي أقدره بعد أن حمل ألوان النادي عاليا لمدة 3 مواسم، ولو أن القصة انتهت بشكل مؤسف بالنسبة لنا”.