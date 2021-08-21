رئيس مونبولييه يضغط على ديلور ويريد توريطه مع الأنصار

نادي نيس ما زال مصرا على ضمه

يتواصل مسلسل الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي مونبولييه الفرنسي، بعد أن تسارعت الأحداث بخصوص رحيله عن النادي قبل أيام فقط من غلق سوق التحويلات الصيفية، ودخول نادي نيس الفرنسي على الخط من أجل حسم صفقته وخطفه من نادي مونبولييه، وكانت إدارة الأخير رفضت في وقت سابق كل العروض التي وصلت الهداف الجزائري، لرغبتها في الحفاظ على نجم النادي الأول وقائده، لكن عرض نادي نيس قد يجعلها تتراجع عن موقفها لأن المبلغ المقترح يتناسب مع طلباتها الرئيسية.

أكد مدرب نادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتييه، رغبته في ضم الدولي الجزائري، وقال في تصريحات إعلامية: “قبل أسبوع لم نكن نتحدث عن ديلور، لكن المعطيات تغيرت الآن”، وتابع: “لقد تكلمت مع رئيس النادي وأكد لي بأنه مستعد لفتح المجال لجلب هذا اللاعب”، وأردف: “إذا سألتموني إن كنت أريد ديلور، فسأقول نعم.. بالطبع”، وتابع المدرب الفرنسي إبراز مميزات اللاعب الجزائري، وصرح: “أنا أعرف ديلور منذ مدة طويلة.. إنه يملك خبرة ونضجا تفوق ما يملكه مهاجمونا الحاليون، ولا يمكننا إكمال الموسم بمهاجم واحد فقط”، قبل أن يضيف: “غويري ليس رأس حربة، أما ديلور فيملك العديد من المواصفات التي أبحث عنها”.

من جهته، عبر مدرب نادي مونبولييه الفرنسي، أوليفييه دالوغليو، عن غضبه بخصوص أخبار رحيله نجمه آندي ديلور، وقال في تصريحات إعلامية: “أنا لا أريد التفريط في أي لاعب.. اليوم ديلور هو ركيزة وقائد في النادي، بالنسبة لي هو لاعب في مونبولييه”، قبل أن ينتقد طول فترة الانتقالات الصيفية، قائلا: “فترة الانتقالات طويلة جدّا، ليس لها أي معنى من الناحية الرياضية، بالطبع على العكس من الناحيتين الاقتصادية والإعلامية”.

إلى ذلك، يحاول رئيس نادي مونبولييه الضغط على آندي ديلور وتوريطه مع الأنصار، من خلال التلميح إلى أن رحيله عن الفريق سيكون بمحض إرادته وبقرار منه، حيث قال في تصريحات صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية بهذا الخصوص: “السؤال الوحيد الذي يجب طرحه، هو هل توجد رغبة لدى ديلور الذي هو قائد الفريق في البقاء مع مونبولييه..؟”، وتابع: “إذا أراد الرحيل فهذا لأنه قرر ذلك..إذا كان حقا متعلقا بالنادي فسيبقى معنا”، قبل أن يؤكد: “إذا لم يكن متعلقا بالنادي وفضل الرحيل، وكانت العروض التي تصلنا تلبي طلباتنا..فحتى رحيله لن يكون متعلقا برغبة النادي”، في إشارة إلى تحميله المسؤولية كاملة لمهاجم منتخب الجزائر.