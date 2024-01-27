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رياضة

رئيس نابولي يكشف موعد رحيل أوسيمين والوجهة المحتملة

عمر سلامي
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رئيس نابولي يكشف موعد رحيل أوسيمين والوجهة المحتملة
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فيكتور أوسيمين

أكد رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، أن فيكتور أوسيمين سيغادر النادي في نهاية الموسم، كما تحدث عن الوجهة المحتملة للنجم النيجيري.

وفي تصريحات لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال دي لورينتيس إن أوسمين سينتقل، الصيف المقبل، إلى ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي، أو إلى أحد الأندية الإنجليزية.

وأضاف أن مفاوضات الأندية مع الدولي النيجيري، بدأت منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتشهد تطورا من وقت لآخر، وهو ما صعب مهمة تجديد عقده مع النادي.

ومن جهته أبلغ الدولي النيجيري أوسيمين، الموجود في كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، شبكة “سي.بي.إس سبورتس” يوم الثلاثاء الماضي بأنه “اتخذ قرارا بالفعل بشأن الخطوة التالية في مسيرته”.

وكان أوسيمين قد مدّد تعاقده مع نابولي، في ديسمبر الماضي، لينتهي في 2026 مع وجود شرط جزائي للرحيل، تناهز قيمته 130 مليون يورو بحسب تقارير صحفية.

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