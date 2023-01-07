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رياضة
درس في الحرّاش أيّام شبابه

رئيس نادي أونجي الفرنسي: فخور بِاحتضان الجزائر كبرى التظاهرات الرياضية

علي بهلولي
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رئيس نادي أونجي الفرنسي: فخور بِاحتضان الجزائر كبرى التظاهرات الرياضية
ح.م
سعيد شعبان

أبدى رجل الأعمال المُغترب سعيد شعبان رئيس نادي أونجي الفرنسي لِكرة القدم اعتزازه بِجزائريته.

جاء ذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء السبت.

وقال سعيد شعبان: “يجب أن لا أنسى أنه بدأتُ التعلّقَ بِرياضة كرة القدم في شوارع الجزائر العاصمة. فخور أن أرى الجزائر مسرحا للتظاهرات الرياضية التي تجمع خيرة منتخبات إفريقيا”.

وأضاف رئيس نادي أونجي: “منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّين جديرة بِالمتابعة. فَلْينطلق الحفل! مرحبا!”.

وعلى غرار مسؤولي الأندية الأوروبية وفي مناطق أخرى من العالم، وأيضا “المناجرة”، سَيُولي سعيد شعبان عناية فائقة بـ “شان” الجزائر 2023، أملا في اصطياد العصافير النّادرة. خاصّة وأن البطولة القارّية تتزامن مع سوق الانتقالات الشتوية.

ودرس الجزائري سعيد شعبان (58 سنة) بِالمدرسة المُتعدّدة التقنيات بِالحرّاش، وعقب التخرّج الأكاديمي في أواخر الثمانينيات، هاجر إلى فرنسا واستقرّ هناك.

وبعد معاناة كبيرة بِسبب العنصرية والبطالة في فرنسا، بدأ اسم سعيد شعبان يبرز شيئا فشيئا في الساحة الاقتصادية لِهذا البلد الأوروبي، وأطلق مُجمّعا للصّناعة الغذائية بِالشمال الغربي الفرنسي.

وابتداءً من عام 2011، صار سعيد شعبان يملك أسهم النادي الرياضي أونجي الفرنسي، ويرأسه أيضا.

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