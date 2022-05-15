-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رئيس نادي الأهلي المصري يوجه رسالة إلى الجماهير الجزائرية

الشروق الرياضي
  • 8243
  • 0
رئيس نادي الأهلي المصري يوجه رسالة إلى الجماهير الجزائرية
أرشيف
محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، رسالة شكر لإدارة نادي وفاق سطيف والجماهير الجزائرية، على حفاوة الاستقبال والروح الرياضة التي رافقت مباراة الفريقين.

وجاء في رسالة نشرها النادي: وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر والتحية إلى نادي وفاق سطيف وإدارته وجماهير الجزائر الشقيقة، على ما لاقته بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية طوال فترة وجودها هناك. وأضاف أن البعثة تم استقبالها بحفاوة شديدة وكرم ضيافة، وهذا ليس بجديد على الشعب الجزائري الشقيق.

وشدد رئيس الأهلي: على الروح الطيبة التي سادت المباراة بين لاعبي الفريقين والتشجيع المثالي لجماهير وفاق سطيف؛ وهو ما يعكس قيمة الرياضة التي تزيد من التقارب والمحبة بين الشعوب.

وأضاف: تمنى الكابتن محمود الخطيب التوفيق لنادي وفاق سطيف في الفترة القادمة، والسعادة لجماهيره التي ضربت مثلًا في التزامها وروحها الرياضية العالية.

مقالات ذات صلة
الصين تتنازل عن تنظيم كأس آسيا بِسبب “كورونا”

الصين تتنازل عن تنظيم كأس آسيا بِسبب “كورونا”

باريس سان جيرمان يقوم بخطوة جديدة من أجل رياض محرز

باريس سان جيرمان يقوم بخطوة جديدة من أجل رياض محرز

بلفضيل يُسجّل وموسم بن سبعيني انتهى

بلفضيل يُسجّل وموسم بن سبعيني انتهى

اتحاد خنشلة يضع قدما في القسم الأوّل

اتحاد خنشلة يضع قدما في القسم الأوّل

قرار جديد يُثير الجدل.. متى وأين سَتُلعب مباراة تنزانيا والجزائر؟

قرار جديد يُثير الجدل.. متى وأين سَتُلعب مباراة تنزانيا والجزائر؟

التونسي صيام بن يوسف: الجزائر أُقصيت بِسبب الحكم غاساما

التونسي صيام بن يوسف: الجزائر أُقصيت بِسبب الحكم غاساما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد