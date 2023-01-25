رئيس نادي الزمالك يصف الإنجليزي كلاتنبرغ بـ “الشاذّ”

قدّم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ استقالته من رئاسة لجنة الحكّام بِاتحاد مصر لِكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة المصري قد استعان بِخدمات الإنجليزي مارك كلاتنبرغ (47 سنة) في مطلع الصّيف الماضي، وأسند إليه منصب رئيس لجنة الحكّام.

وتلقّى كلاتنبرغ انتقادات لاذعة من بعض مسؤولي الأندية المصرية، بينهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك (أحد قُطبَي الدوري)، الذي اتّهمه بِأنّه “شاذّ”، وهو ما حرّضه على رمي المنشفة والعودة إلى بلده. كما ذكرته الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” في تقرير لها نشرته، الأربعاء.

ويتموقع فريق الزمالك في الرّتبة الخامسة، بعد مرور 15 جولة من عمر البطولة المصرية. وعقب نيله اللّقب في الموسمَين الماضيَين.

ومرّ مارك كلاتنبرغ لمّا كان حكما في البطولة الإنجليزية بِبعض المحطّات التي شوّهت سمعته، على غرار معاقبته بِالإيقاف سنة 2014، بِتهمة الانحياز إلى فريق كريستال بالاس في إحدى مقابلاته الرّسمية المحلّية.

وبِالمقابل، اشتهر مرتضى منصور في البطولة المصرية، بِإطلاقه تصريحات إعلامية استعراضية ومُثيرة للجدل، تعدّت النطاق الرياضي إلى مجالات أخرى مثل الميدان الفنّي.