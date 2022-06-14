رئيس نادي “الكناري” يُهدّد بِالاستقالة

هدّد رئيس نادي شبيبة القبائل يزيد ياريشان، الثلاثاء، بِرمي المنشفة. بعد أقلّ من سنة من بداية عمله في هذا المنصب.

وفسّر المسؤول الأوّل في نادي “الكناري” ما سَيُقدم عليه، بِالضائقة المالية الحادّة التي يُعانيها الفريق.

وأوضح ياريشان أن المبلغ الإجمالي للديون فاق 700 مليون دينار، مُتهمّا الإدارة السابقة للفريق (الرئيس شريف ملال) بِإغراق النادي في وحل الأزمة المالية.

وأضاف قائلا إنه أمام هذا المأزق، لم يجد رفقة أعضاء مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل من حلّ، سوى في الإستقالة.

ويأمل يزيد ياريشان في أن يلتقي مع والي ولاية تيزي وزو هذا الأربعاء، من أجل تخفيف العبء المالي.