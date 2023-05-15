رئيس نادي برشلونة يعلّق على عودة ميسي
قال رئيس برشلونة، خوان لابورتا، عقب التتويج بلقب الليغا، أن النادي الكتالوني سيعمل ما في وسعه لإعادة ميسي.
وفي رده على سؤال حول احتمال عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة، قال لابورتا: “سنفعل كل ما بوسعنا”.
Le Barça travaille avec la Liga pour enregistrer Messi https://t.co/vR7oRkTFOn
— Foot Mercato (@footmercato) May 15, 2023
وأضاف لابورتا: “نعمل بالفعل على فريق العام المقبل، ونأمل أن نكون قادرين على تعزيز الفريق”.
Barça president Laporta: “Messi deal? We will discuss about that, yes. We are working to have the possibility to build a very competitive team next season”, told @FCBRac1. 🔵🔴 #FCB
“We’ll see if they will approve our viability plan”. pic.twitter.com/Ck0bdg2jL3
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2023
وتابع رئيس نادي برشلونة: “نحن في خطة تقشف لنكون قادرين على الحصول على ما يكفي من اللعب النظيف للسماح لنا بتحسين الفريق”.
وينتهي عقد ليونيل ميسي، مع باريس سان جيرمان، وأكدت العديد من التقارير الصحفية،أن ميسي سينتقل إلى الدوري السعودي أو الأمريكي، في حال لم يعد إلى نادي برشلونة.
في عز الأحتفالات .. جماهير برشلونة لاتنسى ميسي ❤️❤️❤️pic.twitter.com/ajsR18ET3h
— سعود (@Saud555L) May 14, 2023
وتوّج نادي برشلونة بلقب الليغا للموسم الجاري، عقب الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ34.