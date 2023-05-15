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رياضة

رئيس نادي برشلونة يعلّق على عودة ميسي

عمر سلامي
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رئيس نادي برشلونة يعلّق على عودة ميسي
ح.م
ليونيل ميسي

قال رئيس برشلونة، خوان لابورتا، عقب التتويج بلقب الليغا، أن النادي الكتالوني سيعمل ما في وسعه لإعادة ميسي.

وفي رده على سؤال حول احتمال عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة، قال لابورتا: “‏سنفعل كل ما بوسعنا”.

وأضاف لابورتا: “نعمل بالفعل على فريق العام المقبل، ونأمل أن نكون قادرين على تعزيز الفريق”.

وتابع رئيس نادي برشلونة: “نحن في خطة تقشف لنكون قادرين على الحصول على ما يكفي من اللعب النظيف للسماح لنا بتحسين الفريق”.
وينتهي عقد ليونيل ميسي، مع باريس سان جيرمان، وأكدت العديد من التقارير الصحفية،أن ميسي سينتقل إلى الدوري السعودي أو الأمريكي، في حال لم يعد إلى نادي برشلونة.

وتوّج نادي برشلونة بلقب الليغا للموسم الجاري، عقب الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ34.

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