رياضة

رئيس نادي ترجي مستغانم يرمي المنشفة

الشروق الرياضي
ح.م
تقي الدين بيبي.

أعلن رئيس نادي ترجي مستغانم تقي الدين بيبي مساء الإثنين، عن استقالته من منصبه.

وفسّر تقي الدين بيبي اتّخاذ هذا القرار، بِخواء خزينة نادي الترجي المستغانمي، وعدم تلقي الفريق الدعم المالي المطلوب من قبل السلطات المحلية.

وتبع قرار رمي المنشفة، إلغاء تربص ترجي مستغانم بِولاية سطيف، عِلما أن الفريق يستهلّ مشوار البطولة الوطنية للموسم الجديد في الـ 21 من أوت الحالي، بِمواجهة خارج القواعد أمام أولمبيك أقبو.

ورغم خواء الخزينة المُشار إليه أعلاه، كانت إدارة الرئيس تقي الدين بيبي قد أعلنت في تاريخ سابق عن انتداب الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي. ما يبيّن نوع من الضغط يُمارس للاستفادة من الدعم المالي،

ويعرف الصحفيون الرياضيون الذين غطوا مقابلات البطولة الوطنية، أو حضروا تدريبات الأندية جيّدا، أن قرارات مثيلة التصقت بِرؤساء الفرق (يحلفون جهرا أمام الصحفيين بِاستقالتهم، ثم يعودون وكأن شيئا لم يحدث!). اللّهمّ إلّا إذا خالف تقي الدين بيبي هذه السلوك.

