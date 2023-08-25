رئيس نادي “ليل” يتمسك ببن طالب

رفض رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفييه ليتانغ، التنازل عن خدمات الدولي الجزائري ولاعب نادي أنجي، نبيل بن طالب، رغم تسجيل بعض التحفظات بخصوص حالته الصحية. وقال ليتانغ، في تصريحات خصّ بها الإعلام الفرنسي: “الجميع يتحدث عن اللجنة الطبية، ولكن الأمر يتعلق بمجموعة خبراء”، ليضيف: “نبيل اجتاز فحوصات جديدة الخميس، ونحن في انتظار ما سيقرره الخبراء وطاقمنا الطبي، من أجل معرفة إن كان هناك إمكانية لاستقباله وتوقيع العقد”.

يذكر أن بن طالب كان على وشك الإمضاء في نادي الشمال الفرنسي، غير أن اللجنة الطبية الفرنسية سجلت بعض التحفظات على حالته الصحية، وهو ما أجّل إمضاء اللاعب رفقة نادي ليل.