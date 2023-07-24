رئيس نادي مولودية الجزائر يهاجم الزمالك ويستشهد بالأهلي

بسبب أيوب عبد اللاوي..

علق محمد حكيم حاج رجم، رئيس نادي مولودية الجزائر عن أنباء انتقال أيوب عبد اللاوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلي صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد حكيم، خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة “أون تايم سبورتس 2″، إن أيوب عبد اللاوي من اللاعبين الأساسين في النادي وركيزة قوية، ومن ضمن مشروع المولودية وقائد الفريق، مشيرا إلي أنه تم ضمه من أجل خبراته في الملاعب.

وتابع: من الاحترام أو الأصول أن نادي الزمالك كان يجب أن يتواصل مباشرة مع إدارة مولودية الجزائر. وأكمل: نحن تعاملنا مع الأهلي المحترم من قبل في انتقال أليو ديانج، والموضوع مر بشكل محترف. وواصل: اتصل بي وكيل مباشر من الزمالك وأيضا مع اللاعب، ورأيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الأبيض تواصل مع اللاعب، مشيرا إلي أن أيوب عبد اللاوي مستمر مع الفريق ولا يوجد في عقده شرط جزائي. وكشف عن حقيقة رغبة المولودية في استعارة لاعب الأهلي أحمد قندوسي، قائلا: قندوسي لاعب كبير وكان لنا اهتمام به، هو احتل المراتب الأولي في هدافي البطولة الوطني.

واختتم: حاولت ضم قندوسي قبل انتقاله للأهلي، لكن اللاعب كانت رغبته الأولى هي الانتقال للنادي الأهلي، فهو لاعب كبير وأثبت ذلك جيدا في الدوري الجزائري، فعلي الرغم من رحيله عن وفاق سطيف صوب النادي الأهلي، إلا أنه لايزال هداف البطولة، كل ما أثير أننا دخلنا في مفاوضات لضم اللاعب أمر عار تماما عن الصحة، وحتى الآن لا يوجد أي شئ عن إمكانية ضمه”.