رئيس نادي ميتز ينفي وصول عروض مناسبة لبولاية

وضعية الدولي الجزائري تتعقد والغموض يكتنف مستقبله

أكد رئيس نادي ميتز الفرنسي، برنارد سرين، عدم تحصل النادي على أي عرض جدّي ومناسب بخصوص الدولي الجزائري، فريد بولاية، الذي أعلن عن رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، ما يعقد وضعية نجم منتخب الجزائر في تحقيق رغبته قبل أقل من شهر واحد من غلق سوق التحويلات الصيفية.

وقال رئيس ميتز، في تصريحات لـ”راديو بلو” الفرنسي، ردا على سؤال متعلق بجديد ملف فريد بولاية: “لم يصلنا أي عرض جّدي بالنسبة لفريد بولاية”، قبل أن يضيف: “هو متواجد معنا حاليا، وفي حال وصول عروض سندرسها..سوق الانتقالات مليئة بالمفاجآت ويمكنها الحدوث حتى في الساعات الأخيرة قبل غلقها”، وقالت مصادر مقربة من اللاعب الجزائري، إن فريد بولاية محبط بسبب الوضعية الصعبة التي يعيشها حاليا، حيث لم يفهم سبب تعقد وضعيته وعدم وصول عروض جدّية، رغم المستويات الكبيرة التي أظهرها الموسم المنصرم في الدوري الفرنسي، وتصنيف المتابعين له ضمن قائمة اللاعبين في “الليغ 1″، في وقت نجح لاعبون أقل شأنا منه في تغيير الأجواء.

وكان بولاية باشر تحضيراته مع ميتز لكن دون أن يشارك في أي مباراة ودية، ولا يعرف إن كان بولاية سيشارك في أول مباراة أمام نادي ليل، الأحد في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، أم أنه سيواصل الغياب إلى غاية إيجاد فريق جديد قبل غلق سوق التحويلات الصيفية.

إلى ذلك، جاءت هذه الوضعية المعقدة في الوقت غير المناسب لفريد بولاية، لأنها قد تبعده عن حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل أقل من شهر واحد من انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء، وهو الذي كان كسب نقاطا إضافية خلال الفترة الماضية بعد دخوله تدريجيا ضمن التشكيل الأساسي لـ”محاربي الصحراء”، وكان بلماضي طالب من لاعبيه الدوليين ضرورة حسم مستقبلهم في سوق التحويلات الصيفية مبكرا، من أجل كسب قدر مناسب من المنافسة قبل مواجهة منتخبي جيبوتي وبوركينا فاسو في الجولتين الأوليتين من التصفيات المونديالية، بداية شهر سبتمبر المقبل، لكن هذه المعطيات لا تتوفر حاليا لدى بولاية الذي قد يخسر مكانته في المنتخب الجزائري على الأقل خلال الفترة المقبلة.

وتقدر القيمة التسويقية الحالية لفريد بولاية بـ5.5 مليون يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت” المختص في الإحصائيات والأرقام وتقييم اللاعبين، ومن المنتظر أن يطلب نادي ميتز مبلغا لا يقل عن 4 ملايين يورو لتسريحه صانع ألعابه الموهوب، رغم تبقي عام واحد فقط في العقد الذي يربط الطرفين.