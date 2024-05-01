رئيس نجم مقرة: خذوا العبرة من جوفانتوس وليستر سيتي

أبدى رئيس نادي نجم مقرة عز الدين بن ناصر استغرابه من الذين يُطالبون بِإلغاء النزول إلى القسم الثاني، عند نهاية الموسم الجاري.

وبقيت ستّ جولات وبعض المقابلات المتأخّرة، عن إسدال ستار بطولة القسم الوطني الأوّل.

وقال عز الدين بن ناصر إنه يستغرب من الأفكار التي يُروّج لها البعض هذه الأيّام في ساحة البطولة الوطنية، وفحواها اعتزام “الفاف” إلغاء النزول إلى القسم الثاني. ووصف هذه الفئة بـ “أناس لا علاقة لهم بِالرياضة”.

وسبق لِبن ناصر أن شغل منصب عضو في المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” نسخة الرئيس جهيد زفيزف (جويلية 2022- سبتمبر 2023)، وأيضا رئاسة لجنة كرة القدم المحترفة.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر القناة الإذاعية الأولى، أضاف بن ناصر أن فريقه نجم مقرة أحد الأندية المهدّدة بِالنزول إلى القسم الثاني، لكنه ضدّ فكرة إلغاء الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويشغل نجم مقرة المركز الـ 13 بِرصيد 27 نقطة، مُتقدّما بِفارق 5 نقاط فقط عن صاحب الرتبة الـ 15 وقبل الأخيرة فريق مولودية وهران. عِلما أن السقوط يشمل ناديَي المرتبتَين الأخيرتَين، كما أن نجم بن عكنون (المركز الـ 14 بِرصيد 23 نقطة) ومولودية وهران تنقصهما مباراة متأخّرة.

ودعا عز الدين بن ناصر الأطراف التي تُروّج لِهذه المزاعم، إلى استلهام الدروس من كبرى البطولات الأوروبية، وضرب مثلا بِنزول فريق جوفانتوس الإيطالي إلى القسم الثاني عند نهاية موسم 2005-2006، ونادي ليستر سيتي الإنجليزي إلى الدرجة الثانية عند اختتام الموسم الماضي.