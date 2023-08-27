رئيس نيجيريا : الحرب في النيجر ليست بالحل المثالي

قال رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، أن خيار التدخل العسكري والحرب في النيجر ليس بالحل المثالي، هذا خلال لقائه مع مبعوثة الرئيس الأمريكي يوم السبت 26 أوت بأبوجا.

قال رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، أن خيار التدخل العسكري والحرب في النيجر ليس بالحل المثالي، وأنه يعمل على كبح المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس على التدخل عسكريا في النيجر.

تينوبو، الذي يترأس الإيكواس، قال أن الحرب ليست بالخيار المثالي. هذا خلال لقائه الأمس السبت 26 أوت، مع مبعوثة الرئاسة الأمريكية ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ماري كاثرين في.

رئيس نيجيريا قال “نحن ماضون في محاولاتنا لتسوية القضية سلميا في النيجر من خلال الاستفادة من أدواتنا الدبلوماسية. وما زلت أعوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على الرغم من استعدادها لجميع الخيارات، من أجل استنفاد جميع الآليات العلاجية الأخرى”.

وأضاف “الحرب ليست مثالية لإصلاحاتي الاقتصادية (في نيجيريا)، ولا للمنطقة، لكن الدفاع عن الديمقراطية أمر مقدس”.

للتذكير فقد سبق وأن حل وزير الخارجية، أحمد عطّاف، في نيجيريا يوم الأربعاء 23 أوت، وذلك في إطار جولة قادته إلى كل من نيجيريا، وغانا، والبينين. وذلك من أجل التوصل لتفاهمات سياسية حول الأزمة في النيجر ورفض التدخل العسكري.

وقال عطاف في ختام زيارته لنيجيريا “أكدنا بأن الجزائر ونيجيريا لا يسعهما إلا أن يعملا معا اليد في اليد، جنبا إلى جنب، لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الإفريقية برمتها”.

كما أضاف “أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، وأن الحفاظ على أمن واستقرار النيجر ورفاهية شعبه، يستلزم منّا بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية وجماعية، وأننا لن ندخّر أي جهد في تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر”.