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رئيس نيجيريا يستدعي جميع سفراء البلاد

الشروق أونلاين
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رئيس نيجيريا يستدعي جميع سفراء البلاد
أرشيف
رئيس نيجيريا

استدعى رئيس نيجيريا بولا تينوبو مساء السبت، جميع سفراء بلاده حول العالم للحضور الفوري، في إطار إصلاحات يجريها في أجهزة الدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أجوري نغيلالي إن الرئيس تينوبو “يحرص على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة، من الآن فصاعدا، هي السمة المميزة لتقديم الخدمات للمواطنين والزوار المحتملين على حد سواء”.

وأعفى الرئيس تينوبو ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف من الاستدعاء، بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وتحصي نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية حول العالم، تضم 76 سفارة و22 لجنة عليا و11 قنصلية، حسب ما رصدته وكالة رويترز.

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