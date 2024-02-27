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رئيس نيكاراغوا: إعلان قيام الجمهورية الصحراوية “يوم تاريخي لا يُنسى”

الشروق أونلاين
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رئيس نيكاراغوا: إعلان قيام الجمهورية الصحراوية “يوم تاريخي لا يُنسى”
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رئيس نيكاراغوا

بعث رئيس نيكاراغوا خوسيه دانييل أورتيغا سافيدرا يوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، بمناسبة الذكرى الـ 48 لإعلان الجمهورية الصحراوية.

وأعرب الرئيس النيكاراغوي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، عن “خالص تهانيه لغالي وللشعب الصحراوي”.

وجاء في تهنئة أورتيغا:”إنه لمن دواعي الفخر أن أتقدم لكم، بتهانينا الصادقة. وأنتم تحتفلون بذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية”.

ووصف رئيس الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى يوم إعلان قيام الجمهورية الصحراوية “باليوم التاريخي الذي لا يُنسى”.

مجدّدا “التزام بلاده الثابت بالدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، يضيف المصدر.

وفي 27 فيفري 1976، قررت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، الإعلان عن تأسيس الجمهورية الصحراوية بعد انسحاب الاستعمار الإسباني.

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