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الجزائر

رئيس هيئة مكافحة الفساد يطالب بقانون لحماية المبلغين

الشروق أونلاين
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رئيس هيئة مكافحة الفساد يطالب بقانون لحماية المبلغين

طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد طارق كور، الإثنين، بإيجاد قانون لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من العقوبات أو الاستفزازات.

وأكد كور خلال حلوله ضيفا على “فروم الإذاعة” أن حماية المبلغين عن الفساد هو مطلب يشكل شبه اجماع على المستوى الوطني والدولي، ولذلك تطلب الهيئة  من السلطات العليا إيجاد قانون لحماية هذه الفئة.

وأوضح المتحدث أنه من بين مهام السلطة العليا هي العمل على حماية المبلغين، مشيرا إلى أنه يمكن ايجاد قانون لذلك إلى جانب الحماية الجزائية والمدنية.

وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة إنه يمكن للسلطة العليا أن تتخذ تدابير وآليات لحماية المبلغ في محيط عمله بإصدار أوامر لكل المسيرين من أجل تأجيل كل العقوبات التأديبية للشخص الذي بلغ عن الفساد إلى غاية انتهاء التحقيق.

كما شدد ضيف الفروم على ضرورة حماية المبلغ في محيطه كي لا يكون هدفا لاستفزازات وانتقادات أو عقوبات.

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