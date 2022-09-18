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رئيس هيونداي يزور 3 دول في إفريقيا

الشروق أونلاين
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رئيس هيونداي يزور 3 دول في إفريقيا
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هيونداي

يجري رئيس مجموعة هيونداي موتور في كوريا الجنوبية سونغ هو-سونغ، زيارات إلى 3 دول في إفريقيا، بصفته مبعوثا خاصا لخارجية بلاده، لترويج استضافة مدينة بوسان لمعرض إكسبو العالمي عام 2030.

وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء، سيزور رئيس هيونداي كل من جنوب إفريقيا، وموزمبيق، وزيمبابوي،  لمدة 6 أيام إلى غاية 23 سبتمبر.

“وسيلتقي سونغ مع كبار المسؤولين بالحكومات والوزارات ذات الصلة بالدبلوماسية والصناعة، في خلال زياراته الثلاث، من أجل عرض القدرة التنافسية والرؤية المستقبلية لمدينة بوسان”.

كما ينتظر أن يؤكد ذات المسؤول أن كوريا الجنوبية “هي أفضل مثال لدعم تنمية الدول الإفريقية، من خلال مشاركة تجربتها في التحوّل من دولة متلقية إلى دولة مانحة”، يضيف المصدر.

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