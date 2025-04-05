رئيس “وداد مستغانم” السابق وشركاؤه قريبا أمام جنايات وهران

متابعون في قضية حجز 10 كلغ كوكايين و72 كلغ كيف

يمثل الأسبوع القادم المتهم “ب. سفيان” رئيس فريق وداد مستغانم السابق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء وهران، حيث يتابع مع تسعة متهمين آخرين في قضية حيازة، نقل، تخزين ووضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة، ضمن جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية، وتم توقيف”ب. سفيان” الشهير بلقب “قنفودة” إثر حجز كمية عشرة كيلوغرامات من الكوكايين و72 كيلوغرام من الكيف، وتوصل التحقيق إلى علاقته بالبضاعة المحظورة المحجوزة.

وكانت وقائع قضية الحال انطلقت بتاريخ الفاتح ديسمبر من سنة 2021 بناء على معلومات وردت إلى مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية وهران، مفادها قيام المدعو “م. الطيب” القاطن في ولاية المسيلة، بنقل شحنة من المخدرات إلى مدينة وهران على متن مركبة من نوع رونو 19، أين تم معاينة تواجده بوهران بنزل في حي الياسمين، وجرت مراقبة المشتبه به الذي غادر الفندق في حدود الساعة الثامنة صباحا، ليتم توقيفه على مستوى محور الدوران عند إقامة حسناوي، كما تم في الوقت ذاته، توقيف كل من (ب.علي) المدعو “كازاوا” و(ل.قادة) على متن مركبة من نوع رونو كليو 03 واللذين كانا بصدد استلام شحنة المخدرات من المشتبه فيه (م.الطيب)، ولدى تفتيش مركبة هذا الأخير تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) وزنها 10 كلغ.

واستغلالا للمعلومات التي قدمها المشتبه فيه (ب.علي) تم ضبط في منزل المدعو (ز.محمد الأمين) المكنى “بنة” كمية من المخدرات (كيف معالج) وزنها 72 كلغ و60غ من المخدرات الصلبة (كوكايين) وميزان رقمي رمادي اللون.

الشحنة انطلقت من تمنراست

وعليه، تم فتح تحقيق وسماع الموقوف (ب.الطيب) الذي صرح أنه بتاريخ 25 نوفمبر2021 تنقل إلى ولاية تمنراست والتقى بالمدعو “فريد” الذي كان مكلفا بنقل شحنة المخدرات على متن شاحنة من نوع “شاکمان”، أين انتقل إلى منطقة تدعى “قطع الواد” واستلم شحنة المخدرات (10 كلغ كوكايين) من شخص من جنسية إفريقية يجهل هويته، ووضعها تحت تصرف المدعو (فريد)، الذي تكفل بنقلها إلى مدينة بريكة بولاية باتنة، وأنه بتاريخ 30 نوفمبر 2021 تلقى اتصالا هاتفيا من شريكه المدعو (س.محمد لمين) طالبا منه التقرب من محطة بنزين لاستلام المركبة من نوع رونو 19 المحملة بشحنة الكوكايين، التي تم جلبها من مدينة تمنراست، ونقلها إلى أصحابها بمدينة وهران، حيث كان مقررا أن يستلمها (ب.علي) الملقب “كازاوا”، أين التقى بهذا الأخير بتاريخ الواقعة والذي كان رفقة (و.سعيد) على متن مركبة من نوع بيكانتو بيضاء اللون، مؤكدا أن المشتبه فيه (ب.علي) طلب منه وضع المركبة المحملة بالمخدرات تحت تصرفه والانتظار بإحدى المقاهي إلى غاية إفراغ الشحنة، ولم يذكر أمامه هوية صاحب الشحنة ولا مكان تخزينها، وأن هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها معه.

ولدى سماع المشتبه فيه (ب.علي) الملقب “كازاوا” صرح بأنه فعلا تم توقيفه على متن سيارة أجرة رفقة (ل.قادة)، وأنه بتاريخ 30 نوفمبر 2021، تقرب منه المدعو (خ.عبد الرحمان) وقام بتسليمه مبلغا ماليا قدره 20.000 دج لحجز غرفة بفندق في حي الياسمين لأحد معارفه ينحدر من ولاية المسيلة، كما قام باستقباله يومها، كما أنه وبعد حجزه للغرفة اتصل بالمدعو (ب.سفيان) المكنى قنفودة عبر “الواتساب” المفتوح برقمين أجنبيين باسم “تاڤو” و”لاصوص”، وأخبره بحجز الغرفة باسم (م.الطيب)، مع إرسال بعض الصور له من داخل الغرفة لتأكيد أقواله، وأضاف أن (خ.عبد الرحمان) طلب منه استلام شحنة الكوكايين وتسليمها للمدعو (ز.محمد)، كما أخبره بأن هذه المركبة تحتوي على كمية من الأقراص المهلوسة المعروفة باسم “الصاروخ”، ولم يكن يعلم أن الأمر يتعلق بالكوكايين، كما أنه سبق له وأن أوصل شحنة أقراص مهلوسة إلى المدعو (ز.محمد ) على متن مركبة من نوع “رونو21” بإيعاز من المدعو (خ.عبد الرحمان)، مؤكدا أن كمية الكوكايين المضبوطة تخص المدعو (ب.سفيان)، وأن جميع التعليمات التي كان يتلقاها من (خ.عبد الرحمان)، كانت بإيعاز من (ب.سفيان) الملقب بـ “قنفودة”، وأضاف (ب.علي) أن كمية المخدرات المضبوطة في منزل (ز.محمد الأمين) تخصه، وهو من سلمها لهذا الأخير لتخزينها في منزله قصد إعادة ترويجها، وأن مصدر هذه المخدرات هو المدعو (م.سيد علي) الملقب “عليلو بغريرة” المتواجد بالمملكة المغربية، كما قدم تفاصيل عن عمليات سابقة تخص شحنة الأقراص المهلوسة الصاروخ مع الأشخاص ذاتهم.

الهاتف يطيح برئيس “الوداد”

ومواصلة للتحقيق، تم إخضاع هواتف الموقوفين للخبرة التقنية، بما في ذلك هاتف “ڤنفوذة”، ليتبين وجود صورة لكف اليد عليها مادة بيضاء تشبه المخدرات، كما تم العثور بهاتفه على صورة ورقة مكتوب عليها الرقمان الهاتفيان المفتوح بهما حسابان على تطبيقة الواتساب باسمي “لاصوص وتاڤو”، وهما الرقمان اللذان تواصل معهما المتهم (ب.علي) في إرسال بعض الصور التي التقطها من داخل الفندق في حي الياسمين لغرفة نوم محجوزة لصالح المتهم (م الطيب)، إلى جانب رقمين أجنبيين استعملهما الملقب “قنفودة” حين تواجده بفرنسا وإسبانيا، كما أن الخبرة على هاتفه النقال، بينت تسجيل ثلاثة أرقام وطنية مكتوب أمامها اسم (علي) بالفرنسية واتضح أن رقمين منهما يخصان المتهم (ب.علي)، كما وأكد المتهم (ل قادة) وهو صاحب سيارة أجرة الموقوف بمعية المتهمين الأولين، بأنه نقل المتهم (ب.علي) إلى مقهى للقاء المتهم المكنى “ڤنفوذة”.

يشار إلى أن محكمة الجنايات الابتدائية كانت فصلت في القضية بإصدار أحكام متفاوتة حيث قضت بـ20 سنة سجنا في حق المكنى “ڤنفوذة”، إلى جانب اثنين آخرين من شركائه الرئيسيين، 15 سنة في حق أربعة متهمين، و4 سنوات سجنا لثامنهم، مع تبرئة اثنين غير موقوفين.