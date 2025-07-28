-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

رئيس وزراء اسبانيا.. الجيش سيُنفذ إنزالا جويا للمساعدات في غزة

الشروق أونلاين
  • 677
  • 0
رئيس وزراء اسبانيا.. الجيش سيُنفذ إنزالا جويا للمساعدات في غزة

 أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز بيريز، عن تحضيرات يُجريها الجيش الاسباني لتنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة يوم الجمعة المقبل.

وفي خطاب ألقاه رئيس الوزراء الاسباني، اليوم الاثنين، في مدريد، وصف ما يحدث في غزة بـ”العار” على الانسانية جمعاء، وأن على “الاحتلال الاسرائيلي” وقف سياسة التجويع التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح أدلى به وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قال إن المجاعة الحاصلة في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق، “أمر يدعو للخجل”.

ودعا ألباريس، في منشور على منصة “إكس” الليلة الماضية، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة “دون قيود وبشكل مستمر”.

وأشار إلى وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، مُهدّدون بخطر الموت جراء المجاعة الحاصلة.

وأكد أن إسبانيا مستعدة لإرسال كافة المساعدات اللازمة إلى القطاع، مبيناً أن مدريد ستنقل ملف المساعدات إلى أروقة الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة
“الحراقة”… سلاح المخزن للابتزاز في القضية الصحراوية

“الحراقة”… سلاح المخزن للابتزاز في القضية الصحراوية

قرارات “أوبك+” ترفع ديون “توتال اينارجي” إلى نحو 26 مليار دولار

قرارات “أوبك+” ترفع ديون “توتال اينارجي” إلى نحو 26 مليار دولار

مكذبا ويتكوف.. قيادي في حماس يكشف تفاصيل المفاوضات الأخيرة   

مكذبا ويتكوف.. قيادي في حماس يكشف تفاصيل المفاوضات الأخيرة   

اعتراف ماكرون بدولة فلسطين.. مسؤول فرنسي يكشف المستور

اعتراف ماكرون بدولة فلسطين.. مسؤول فرنسي يكشف المستور

تضامنًا مع غزة.. الأزهر يعلّق التهاني والمؤتمرات

تضامنًا مع غزة.. الأزهر يعلّق التهاني والمؤتمرات

بعد سفينة مادلين.. شاهد ماذا فعل جيش الاحتلال بـ “حنظلة”

بعد سفينة مادلين.. شاهد ماذا فعل جيش الاحتلال بـ “حنظلة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد