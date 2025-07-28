رئيس وزراء اسبانيا.. الجيش سيُنفذ إنزالا جويا للمساعدات في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز بيريز، عن تحضيرات يُجريها الجيش الاسباني لتنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة يوم الجمعة المقبل.

وفي خطاب ألقاه رئيس الوزراء الاسباني، اليوم الاثنين، في مدريد، وصف ما يحدث في غزة بـ”العار” على الانسانية جمعاء، وأن على “الاحتلال الاسرائيلي” وقف سياسة التجويع التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح أدلى به وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قال إن المجاعة الحاصلة في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق، “أمر يدعو للخجل”.

ودعا ألباريس، في منشور على منصة “إكس” الليلة الماضية، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة “دون قيود وبشكل مستمر”.

وأشار إلى وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، مُهدّدون بخطر الموت جراء المجاعة الحاصلة.

وأكد أن إسبانيا مستعدة لإرسال كافة المساعدات اللازمة إلى القطاع، مبيناً أن مدريد ستنقل ملف المساعدات إلى أروقة الأمم المتحدة.